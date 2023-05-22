美依禮芽2016年推出歌曲《極樂淨土》在網路上爆紅，近期她再度因參加大陸競演節目《乘風2023》翻紅，而她過去的影片也被網友翻出，而她過去拍攝開箱大陸人氣飲料的影片中，模仿旺仔牛奶罐中旺仔的表情，引起網友熱議，紛紛大讚她「超級可愛」更有粉絲希望公司可以找她代言。

31歲美依禮芽日前參加節目《乘風2023》，而她表演前軟萌的講話聲調，與上台後的霸氣御姐渾厚歌聲形成反差萌，讓她圈粉無數人，且她演唱二次元圈回憶殺的神曲《極樂淨土》掀起回憶殺，讓她人氣票選階段獲得超過6千萬張票數結果，遙遙領先票數1千多萬位居第2的謝娜，斷層式地飆升的人氣，讓許多網友開始關注她。

然而，人氣飆漲的美依禮芽，被網友翻出過去曾拍攝開箱大陸人氣飲料，其中她手握著旺仔牛奶的飲料，睜大眼睛開口笑模仿旺仔的表情相當可愛，而畫面曝光後，許多紛紛讚她「超級可愛」、「超像旺仔」，更敲碗旺旺集團「快快找她代言」。

事實上，在此之前日本男星青柳尊哉、AKB48前成員小嶋陽菜也曾在影片中秀出旺旺雪餅和旺仔牛奶，因此旺旺產品並不是首次受日本明星喜愛，也可見旺旺產品銷往海外同樣深受各國人喜愛。