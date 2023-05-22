民進黨立委陳歐珀捲入網路借貸媒合平台im.B吸金案風波，昨天宣布退選。他今天受訪透露，昨天晚上擬完退選聲明稿後，才跟民進黨主席賴清德報告他決定退選，「我希望主席可以原諒我，沒辦法在這場選舉跟他並肩作戰」，另外他也不認為有派系鬥爭。

由於陳歐珀強調自己退選是為了捍衛清白，媒體詢問，既然陳歐珀稱自己是清白的，為何不選到底？陳表示，他跟很多民進黨同志一樣，血液裡面都流著同樣DNA，就是守護台灣，2024是總統跟立委的選舉，守護台灣是每個民進黨同志必須要共同來守護，不想失去宜蘭這席立委，更不想影響到總統大局，而讓台灣沒辦法在這此選舉團結，在此呼籲大家共同團結挺台灣。

若後續證實是清白是否會投入選戰，陳歐珀苦笑稱，那時候不曉得提名過了沒有，「我想我也沒有啦，我會站在台灣的一個角落，繼續跟大家一樣團結守台灣、顧台灣」。

對於退選前賴清德是否有電話聯繫？陳歐珀表示，沒有，昨天晚上已經擬完稿後，才跟主席報告他決定退選，「我希望主席可以原諒我，沒辦法在這場選舉跟他並肩作戰」。

另外，傳出背後有派系鬥爭角力，陳歐珀表示，他希望不管怎麼樣，大家質疑的部分，都請檢調單位儘速勿枉勿縱查明事實，「就我所知道，不是派系，這次宜蘭縣沒有初選，大家都支持我，所以我很感謝這麼多的黨同志支持我」，希望一切還是交由司法查明事實。