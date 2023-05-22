截至11點，加權指數上漲0.48點、為16175.40點，最高上漲28點至16202.92點，全日成交量估萎縮至約2700億元。櫃買指數截至11點上漲0.89％至211.36點，最高上漲0.98％至211.56點，全日成交量估萎縮至約650億元。

觀察盤面各類股表現，由電機股漲近2％領軍、航運股漲逾1.5％居次，觀光、造紙、資訊服務股齊揚約1％，金融股維持小漲態勢。成交量較大的電子及半導體股齊跌約0.3％、電子零組件股跌逾0.5％。通信網路及油電燃氣股雙雙跌近1％，表現相對偏弱。

權值股亦漲跌互見，以聯發科(2454)漲逾1.5％、中鋼(2002)漲逾1％領軍，中信金(2891)及日月光投控(3711)漲近1％、統一(1216)漲逾0.5％。權王台積電(2330)及鴻海(2317)齊跌近0.5％，廣達(2382)跌近3％、聯電(2303)跌近2.5％、中華電(2412)跌逾1.5％，表現明顯偏弱。

群益投顧認為，台股近期將在16000～16300點間震盪，萬六之上震盪仍可偏多操作，本周亦需留意股東會消息面。操作建議上，由於盤勢由法人買盤主導，可聚焦台積電、AI題材等中大型股走向。低基期族群留意IP股以外的IC設計，需聯發科等大型股表態。

元富投顧則指出，15671點季線成台股多空重要關卡，技術面呈現季線以上整理格局，預期盤勢將呈現上下震盪、類股輪動態勢。選股方面優先選擇下半年展望佳業績股，原則上可擇優輪動操作、留意強勢股拉回買點，工業電腦和重電股部分可逢低布局。