較低的商業投資一直是經濟學家認為英國過去十年生產力偏低和生活水準成長趨緩的原因；企業則抱怨更高的稅率，打擊了它們投資的意願。

根據2021年3月公布的一項政策，英國整體企業稅率從前一年的19%升到25%。

BDO會計事務所說，營業額在1000萬至3億英鎊(約1200萬至3.79億美元)之間的受訪企業中，有46%指出，上調公司稅將推遲投資；有39%表示，上調公司稅將減緩招聘員工進度或導致裁員。

為了降低對投資的影響，英國財政部長杭特(Jeremy Hunt)在三月表示，企業將能夠用稅務來抵銷對廠房和機器的投資。該政策被稱為全額支出。

BDO的合夥人Paul Falvey表示：「近期整體企業稅率的上升，將抑制目前的企業投資計畫，儘管企業對新的全額資本支出制度作出正面反應，但顯示這可能只是短期效應」。

英國的整體稅率在歐洲仍偏低，但僅幾年穩步升高，反映出人口老化和經濟成長放緩的影響。