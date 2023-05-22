台北上海雙城論壇今年輪由上海主辦，至於台北市長蔣萬安是否親自出席則還在研議中，但蔣萬安為蔣家第四代身份敏感，議員要求，雙城論壇必須秉持「三不原則」，也可以和其他國際城市進行雙城論壇。蔣萬安則罕見激動回應，總統蔡英文、副總統賴清德今年都曾清楚表達，要和北京展開對話。

蔣萬安今赴議會針對雙城論壇等進行專案報告，民進黨台北市議員王世堅指出，雙城論壇兩岸交流要堅持「三不原則」，尤其台北是首都更應該堅持三不，包含雙城論壇不是地方對中央，並非北市去朝貢；不是黨對黨交流談判，屏除一切國民黨黨意和黨官隨行交流；台北不是被大陸刀子架在脖子被逼著交流。

蔣萬安強調，雙城論壇是城市交流，就是針對市政議題交流、合作，該堅持的一定堅持。

王世堅追問，如果屆時共機共艦又擾台，是否會停辦雙城論壇？蔣萬安回覆，不管是蔡英文、賴清德今年都曾清楚表達，要和北京展開對話。

王世堅要求，蔣萬安若參與雙城論壇，對大陸一定是意義無比重大，雙城論壇的講稿、內容甚至前往的決策，蔣萬安都要親力親為不要假手打人。

蔣萬安說，雙城論壇一定會堅持立場、捍衛主權，城市間的交流就是雙城論壇清楚的定位。

民進黨台北市議員林延鳳質疑，蔣萬安去年10月於社子島坤天亭曾承諾，「特別在太子爺公面前發誓，未來若是有什麼人、任何人，敢隨便來欺負我們台灣，我絕對拚性命跟他輸贏到底。」共機持續擾台，阻擋台灣參加WHA，難道不是欺負台灣？

林延鳳大酸，蔣萬安當台北市長就背棄選前承諾，沒有要吵架，只是理性提出問題，也是用蔣萬安過去說過的話質詢。蔣萬安以後不用去謁陵，只要拜維尼娃娃就好，

蔣萬安雖面對微笑，但言詞激動回覆，蔡英文2月曾說，願意和大陸展開對話，疫情後要恢復健康永續的交流。賴清德喊出與大陸交流合作，增進了解、理解、諒解及和解。行政院長陳建仁則說，小三通要常態化，以緩解兩岸氣氛。

兩人話語重疊，各自堅持。副市長葉林傳大喊暫停後，兩人才稍做安靜。林延鳳要求，並不是要和蔣萬安吵架，只是雙城論壇近年來簽署的備忘錄愈來愈少，實質效益愈來愈低，也可以和東京、京都等進行雙城論壇，對於國際事務交流都非常贊成。