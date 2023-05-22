數位部表示，數位經濟相關業者若欲進入資本市場籌資，現行有一般上市櫃、創新板或戰略新板、以科技事業或文創事業條件上市櫃等多種管道可選擇。其中，具發展潛力新興科技事業，常因營運績效尚未顯現，難以跨越上市櫃門檻，可依據證交所及櫃買中心訂定上市櫃審查準則，取得中央目的事業主管機關出具之市場性評估意見書，申請進入資本市場。

目前，經濟部、文化部及農委會均訂有相關作業要點，協助主管產業新興科技業者循此途徑上市櫃。

數位部說，因應數位經濟產業業者申請上市櫃需求，數位部經過產業公協會意見徵集及跨部會研商，於日前正式發布「數位發展部提供科技事業或文化創意事業具市場性意見書作業要點」，歡迎符合資格條件業者向證交所及櫃買中心提出申請。

數位部在接獲前二單位轉來申請資料後，將邀集相關背景專家、學者組成專案小組，針對申請公司是否具備持續創新能力、產品或服務是否具成長潛力等事項，評估是否具市場性。