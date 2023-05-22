經濟部22日公布核准僑外投資、陸資來臺投資、國外投資、對中國大陸投資最新統計。對外投資部分，2023年1至4月核准備對外投資件數為161件，較上年同期減少15.26％；投增資金額計74.49億美元，較上年同期增加232.70％，主要是因2023年1至4月核准台灣積體電路製造股份有限公司以美金35億元增資美國TSMC ARIZONA CORPORATION，從事經營積體電路製造業務。

另外，國巨股份有限公司以7億2,300萬元歐元間接受讓取得法國施耐德電機公司（SCHNEIDER ELECTRIC）旗下法國HUDSON HOLDCO FRANCE股權，從事經營工業感測器產銷業務等大型投資案所致。

在對新南向國家投資，2023年1至4月核准（備）對新南向國家投資件數為64件，較上年同期增加36.17％，投增資金額16.85億美元，較上年同期增加114.36％；其中投資金額較大者為新加坡、越南及馬來西亞。

對中國大陸投資方面，2023年1至4月核准對中國大陸投資件數為121件，件數較上年同期減少3.97％；核准投增資金額計9.03億美元，較上年同期減少16.48％。