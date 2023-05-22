隨著疫情趨緩且防疫政策逐步鬆綁，國內百貨商場、大型購物中心及影城人潮明顯回流，為提高消費者黏著度，各店家均會推出其所屬會員App，除了累積會員點數，還提供會員載具（實體會員卡及無實體的會員帳號）或是綁定手機條碼儲存雲端發票的功能。

北區國稅局呼籲，民眾購物消費多使用載具索取雲端發票，除享有一般獎項及雲端發票專屬獎項雙重對獎機會，完成載具歸戶並設定領獎帳戶，於每次發票開獎後，還能享有自動對獎的服務，若中獎時亦會主動匯款至指定帳戶。