隨著疫情趨緩且防疫政策逐步鬆綁，國內百貨商場、大型購物中心及影城人潮明顯回流，為提高消費者黏著度，各店家均會推出其所屬會員App，除了累積會員點數，還提供會員載具（實體會員卡及無實體的會員帳號）或是綁定手機條碼儲存雲端發票的功能。
北區國稅局呼籲，民眾購物消費多使用載具索取雲端發票，除享有一般獎項及雲端發票專屬獎項雙重對獎機會，完成載具歸戶並設定領獎帳戶，於每次發票開獎後，還能享有自動對獎的服務，若中獎時亦會主動匯款至指定帳戶。
財政部北區國稅局表示，統一發票於每單月25日就前期統一發票開獎，5月民眾除了申報所得稅外，別忘了在開獎日前（即24日前）將所有的雲端發票載具歸戶至手機條碼集中管理各類載具並設定領獎帳戶，以確保發票中獎訊息及中獎獎金不漏接。
隨著疫情趨緩且防疫政策逐步鬆綁，國內百貨商場、大型購物中心及影城人潮明顯回流，為提高消費者黏著度，各店家均會推出其所屬會員App，除了累積會員點數，還提供會員載具（實體會員卡及無實體的會員帳號）或是綁定手機條碼儲存雲端發票的功能。
北區國稅局呼籲，民眾購物消費多使用載具索取雲端發票，除享有一般獎項及雲端發票專屬獎項雙重對獎機會，完成載具歸戶並設定領獎帳戶，於每次發票開獎後，還能享有自動對獎的服務，若中獎時亦會主動匯款至指定帳戶。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。