成功大學學生團隊飛越1萬公里參加在荷蘭海牙舉辦的國際浮式風能挑戰賽獲肯定。（成大提供／洪榮志台南傳真）

離岸浮動式風電再生能源是海上風電的新興領域，成功大學學生團隊打造一個浮動風力發電機載台模型，遠赴1萬公里外的荷蘭海牙參加「2023 Floating Wind Challenge（國際浮式風能挑戰賽）」。儘管當天海況不佳，但成大團隊的浮動載台，無論發電效率、載台結構完整性、穩定性、實用及成本效益都獲評審高度肯定，榮獲設計報告獎第二名、競賽實作獎第三名的雙重肯定。

指導團隊的成大水利及海洋工程學系教授楊瑞源表示，離岸風電是再生能源的一部分，開發更遠、更廣闊的海上風電已是趨勢，浮動風力發電機載台更是取得成功的關鍵之一，目前歐洲也建立起一些浮動風電再生能源研究示範場域。國際浮式風能挑戰賽吸引歐、亞、阿拉伯聯合大公國等地區大學11支隊伍參賽，成大是台灣唯一的參賽隊伍。

楊瑞源說，成大團隊花費3個多月完成設計並建造浮動載台模型，為使模型在競賽時能一如預期的表現，團隊在設計前即詳細蒐集比賽海域荷蘭海牙Scheveningen海灘的風況、波浪、水流、地形水深等資料；模型建造完成後，又到成大水工所風波流試驗水池與大型斷面水槽，模擬荷蘭海牙競賽海域的波浪、風況等條件做進一步測試。

5月12日競賽當天，海牙Scheveningen海灘的海況很差，連同成大團隊只有4、5隊的載台，能夠穩定地在海面上隨波浪浮動；其中，成大的載台不只平穩，上方搭載主辦單位指定的風機也持續發電，模型的穩定性、結構完整性、發電效率俱佳，獲評審高度肯定。

楊瑞源認為，國際浮式風能挑戰賽2022年首次舉辦時，競賽場域選在室內試驗水池舉行，2023年則移到實際海域實作，不確定性增加許多，成大團隊能獲得國際雙重肯定，十分不容易。