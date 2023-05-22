廣達游於藝聯合成果展近日在新竹市北門國小同心堂熱鬧登場，成果展彙集各校創意結晶，展出作品逾30件，預計巡迴期間將累計1萬5000人次參觀展覽，希望透過這次成果展與學校營造美感氣息輕拂於校園中。

教育處副處長張品珊表示，感謝廣達文教基金會每年將不同的藝術大師與主題帶進校園，「廣達游於藝─米羅的奇幻小宇宙特展」展出作品逾30件，成果展活動彙集各校創意結晶，在新竹市各國中小巡迴期間，可累計約1萬5000人次參觀展覽，期待參觀完巡迴展之後，每個學生的心中，都擁有自己的「奇幻小宇宙」。

廣達文教基金會執行長徐繪珈表示，《游於藝》計畫由基金會把適合學童學習的藝術展覽帶進國中小學校園。在巡迴展前，基金會會先舉辦教師研習及導覽小尖兵培訓，讓教師把展覽主題內容融入課堂教學，學生可透過一整個學期進行跨領域學習，導覽小尖兵的培訓訓練學生成為作品導覽員，大幅提升學生表達能力。

徐繪珈說，此計畫已累積10年，巡迴場次共計121場，累計人次達11萬621人，很開心有機會能與市府共同為提升美感教育而努力，下學年度巡迴展活動也已積極籌畫中，持續豐富滋養新竹市師生美的感知。

教育處表示，市府推動美感教育的目標，希望把藝術教育融入各領域教學，使孩子置身在跨領域美感學習中，不論在硬體建築或是軟體課程，皆致力培養學生欣賞與創作美的能力， 感謝各校積極爭取藝術資源，透過巡迴展提升學生美學涵養，讓學童易於參與各項藝文學習活動，提高學習興趣，體驗生活美學。