一名女網友表示，把NuBra（隱形胸罩）洗乾淨，用曬衣夾夾住晾乾，隔天一覺醒來發現竟掉到樓下鄰居的遮雨棚，她拜託男友幫忙買抓蝴蝶的網子，沒想到男友天真以為她要抓蝴蝶，讓原PO崩潰直呼「我要瘋了」，貼文令大批網友笑翻天。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，把穿過的NuBra洗乾淨後，在陽台用3個曬衣夾夾住晾乾，隔日竟不翼而飛，本以為是男友收衣服，替她收進衣櫃，但她在房間翻箱倒櫃就是找不到。

原PO再到陽台從鐵窗往下看發現NuBra掉在樓下鄰居的遮雨棚上，她怎麼勾都撿不到，傳訊息給男友，拜託對方買「抓蝴蝶的網子」，沒想到男友竟回「妳要抓蝴蝶嗎？」令她崩潰連喊兩次「我要瘋了」。

貼文曝光，網友全笑瘋，「對不起⋯那句抓蝴蝶我直接噴笑」、「抱歉笑出來，太滑了夾不住是嗎？」、「原PO的蝴蝶飛走了啦」、「真的是好大的蝴蝶欸」、「看到男友回覆直接笑出來」、「我真的快要笑死，抓蝴蝶害我凌晨笑出聲」；另也有人推薦她在買取物夾，會比「抓蝴蝶的網子」還好用。