網路借貸媒合平台im.B涉嫌非法吸金25億元，民進黨立委陳歐珀被指與im.B詐騙主嫌曾國緯交情匪淺，風波持續延燒。陳歐珀今天在立法院宣布退選，呼籲大家不要無限上綱、影射，他自己講什麼大家也不相信，請檢調詳細查明，對於其他的指控請大家趕快到檢調單位告發。

前立委爆料，曾耀鋒與張淑芬透過吸金手法累積資產，兩人營造「政商關係良好」的形象，在此過程中，一定需要有人幫忙穿針引線，陳歐珀更引著曾耀鋒與張淑芬到處結交政客與官員。陳歐珀對此回應，這個就有賴檢調單位儘速查明，查個水落石出，查得清清白白。

至於被指控在2020年6月12日交通委員會安排到宜蘭考察，當天也正是曾耀鋒五結豪宅招待所的「入厝日」，當天考察結束後，陳歐珀就夥同官員與商人到曾耀鋒的豪宅招待所開趴。陳歐珀則說，這種擠牙膏的方式，對很多人都無辜，他也曾經講過，有些部分人士參加餐會、活動，因為都保持一種善良，台灣如果當一個民意代表去參加正常交誼活動，那民意代表可以做什麼事情？

他表示，「我想大家不要無限上綱、影射，都不對嘛，因為我現在在這裡講什麼大家也不相信，還是請檢調詳細查明。」

陳歐珀原先起步離開，又折返受訪處，加重語氣強調，「我相關的說明都已經很清楚了，至於其他的指控，我請黃國昌先生，或任何人，趕快到檢調單位告發，其他我沒辦法...因為每天浪費大家媒體公共資源不好意思，也跟大家說一聲道歉。」