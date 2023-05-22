備戰2024，民進黨主席賴清德21日搶進新北市長侯友宜家鄉嘉義縣，陪同出席活動的同黨籍嘉義縣長翁章梁高喊，綠營2024在這會贏10萬票。對此，資深媒體人韋安駁斥，鄉情是無法分化的，並稱侯友宜在嘉義縣可以超過賴10萬票。

賴清德昨上午成立「嘉義縣信賴台灣之友會」，並在活動中高喊保護本土政權、確保主權；他同時還視察地方創生，誇讚閣揆陳建仁鼓勵青年返鄉創生的政績，盼能吸引到在地年輕人支持。

翁章梁則指出，歷次總統大選，從阿扁對決國民黨連宋配、謝長廷對戰馬英九、蔡英文對決馬英九，還有最近蔡英文對決韓國瑜，綠營在嘉義縣都贏，要民眾明年繼續力挺賴清德大贏10萬票。

然而韋安今（22）日卻在臉書撰文表示，賴清德最近對付侯友宜，先是在北部尋找嘉義旅北同鄉會支持，接著跑到嘉義動員，說要贏侯10萬票。不過對於賴清德這記猛招，韋安直言，「別傻了！人家嘉義人是給賴一個面子，出於禮貌和捧人場」。

韋安更進一步分析，讓嘉義人不投嘉義人，是很奇怪的邏輯。侯沒有對不起嘉義鄉親，為什麼要「分化」嘉義人的同鄉之情？這是不可能成功的。他還強調，一向捍衛本土政權，接地氣的侯友宜，比起賴更有資格和正當性捍衛國家、保護人民。「在嘉義，侯一定也為嘉義爭光，贏賴10萬票以上」。