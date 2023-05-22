去年9月起本土語言課程在各高中職如火如荼展開，但全國教育產業總工會今表示，這政策未做好完善師資、課程安排、妥善規畫，尤其當課本的閩南語字連閩南語流利的家人長輩都看不懂，或者有學生反應在校學習的本土語言，長輩聽不懂，本土語言課程已被戲稱為一場鬧劇。

依據高中生的反應，目前本土語言授課老師多為原校其他科目之教師，這樣的課程真能夠系統性教導學生本土語言嗎？此外，讓學生依其自身母語來選課，必面臨師資不足、成本過高，但若只開設當地常見之本土語言，可能又讓其他族群之學生無法學習到自身母語，喪失本土語言課程原先之美意。

全教產理事長林碩杰表示，目前只有2學分之高一本土語言課程的教材並不實用，本土語言課程應注重聽與說，不該讓考試降低學生之學習意願、不該過度注重書寫、不該變成一堆音標和奇怪的繁體字，而是應加強於生活中之應用，如果生活上完全用不到，那就算上完課、學了也無實際價值。

林碩杰說，語言類課程所需要的時間遠超過兩學分之課程內容，但高中生又要面對各次段考、學測之負擔，恐無法抽出更多時間練習該項語言，勢必會壓縮到有限的自主學習、探索時間，學生壓力大增、負擔過重，也會對本土語言失去興趣。

林碩杰指出，目前本土語言設為必修，許多學生只會應付了事，淪為表面工夫，已有許多師生認為必修改為選修較合宜，也可適時提供更多選修本土語言之誘因，或許會更適合。

林碩杰表示，教育部不應急於實施此政策，因為培養優秀之本土語言教師比快速通過教育政策並施行來得重要。教育部應該檢討兩學分的本土語言課程是否真的有達到推廣的效果，或是要繼續用無效的教學方式來讓孩子們認識自己的母語？