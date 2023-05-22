桃園警察分局即起至6月5日執行為期2周的「行人高發事故路口精緻執法專案勤務」。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

洗刷行人地獄惡名，桃園警察分局即起至6月5日執行為期2周的「行人高發事故路口精緻執法專案勤務」，桃警深夜值勤，發現28歲薛姓男子在國道2號橋下汽車違停，上前勸導時薛男突然高速左轉，還無視斑馬線上的行人逕自穿越，但仍遭警網逮捕，他才坦承涉及2宗詐欺案遭發布通緝，除解送歸案，也將開出未禮讓行人罰單。

桃警交通大執法 他連續違規被警攔查身分GG了

為維護交通秩序，保障民眾行的安全，桃園警察分局動員規畫警力，在轄區內各重要路口，執行「行人高發事故路口精緻執法專案勤務」，自5月22日起至6月5日止，為期2周由各警察機關分析轄區高發事故路口，針對「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車及違規臨時停車」、「道路障礙」等4大項重點違規項目加強執法。

根據分析統計，行車未注意車前狀況、行人違規穿越道路、路口未依規定讓車等是導致死亡車禍的主要肇事原因，桃園分局將將強力取締這些違規樣態，降低交通事故發生。除了警力在路口攔查取締外，桃警也透過科技執法系統及蒐證影像，針對事故肇因精準執法。

另分析統計A1類死亡車禍肇事因素中，有相當大比例是因為行人違規導致，因此行人違規取締也是本次執法的重點項目，桃警呼籲民眾提醒家中的長輩或孩童，過馬路應遵守號誌規則，早晚出門時請穿著亮色衣物，確保安全並減少事故發生。

龍安派出所員警張可昇及高震鴻昨深夜取締交通違規時，在國道二號橋下及龍安街口發現一輛汽車違規停車，準備上前勸導時，該車突然高速左轉，嚇得直行車輛猛按喇叭，該車又無視斑馬線上的行人逕自穿越，險象環生。

警網接獲通報也加入圍捕終順利攔查，28歲薛姓駕駛停車後，表情極為緊張，員警詢問其身分資料時，他支吾其詞表示沒帶證件，身分證號也忘了，經員警詳細盤查，最終薛男說出證號，他因涉嫌兩宗詐欺案件，應合併執行5年徒刑卻未到案，遭發布通緝中，員警立即將其逮捕依法解送歸案，並將追究未禮讓行人行為。

警方同時提醒，駕駛汽車行經行人穿越道不暫停讓行人先行通過以及轉彎時不暫停讓行人優先通行（禁止行人穿越路段除外），自3月31日起提高罰鍰金額，小型車與大型車提高為3600元，機車維持1200元。違規舉發乃為方法而非目的，桃警呼籲民眾，行經路口應禮讓行人，只有養成良好的駕車習慣、遵守交通規則，才是平安回家的不二法則。