禁航區疑有不明飛行物 桃機一度急關影響航班 12:252023/05/22 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 禁航區疑有不明飛行物，桃機一度急關影響航班。(資料照，陳麒全攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園國際機場西南方今天上午9時30分許發現不明飛行物疑在機場禁航區內飛行，桃機緊急關閉到10時10分許才重開，適逢班機起降尖峰期，影響不少航班，目前正逐漸消化航班。（編輯：李明宗）1120522 經歷美銀行倒閉危機 5月台股散戶樂觀度下滑 飛龍瀑布2死3失聯 屏東警消與時間賽跑 一早兵分多路救援 桃警交通大執法 他連續違規被警攔查身分GG了 #航班 #禁航區 #不明飛行物 #桃園機場 #桃機關閉 也許您會感興趣 推薦閱讀 桃園高鐵站增科技執法 6／15起違停3分鐘就開單 10:262023/05/22 生活 飛機引擎聲是他的鬧鐘 清中生錄取空軍官校飛行生 11:112023/05/22 生活 厄瓜多沿海度假小鎮驚傳槍響 至少6死6傷 10:562023/05/22 國際 直升機吊掛飛龍瀑布女性遺體 4生還者哽咽見同伴被水沖走 10:332023/05/22 社會 中國G7峰會期間宣布禁美光 專家：絕非巧合 10:562023/05/22 國際 雷虎科技赴以色列 考察無人機雲台相機公司 10:262023/05/22 財經 員警暴打襲警浩克 張善政回應了 09:232023/05/22 政治 北京地鐵大興機場線 首啟「刷掌」進站 09:542023/05/22 兩岸 公股銀行防駭演練及強化資訊安全 11:542023/05/22 財經 個人出售適用舊制房屋 應依法申報財產交易所得 10:432023/05/22 財經 日本3月核心機械訂單連跌兩個月 10:382023/05/22 財經 《產業》出國旅遊穩定復甦 LINE旅遊剖析喜好趨勢 07:472023/05/22 財經 網信辦禁購美光 陸晶片族群走揚 11:552023/05/22 財經 板橋溪北公園地下停車場動工 侯友宜：今年4座停車場完工可提供3613車位 11:402023/05/22 寶島 資安需求創造商機 「它」成宏碁集團股王 07:302023/05/22 財經 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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