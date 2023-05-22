在日本廣島舉行的七大工業國集團（G7）領袖峰會，多國領導人出席會議拍攝「全家福」。（圖／美聯社）

在日本廣島舉行的七大工業國集團（G7）領袖峰會，多國領導人出席會議拍攝「全家福」，看得出俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）遭到孤立。

美聯社報導，2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，蒲亭面臨前所未有的國際孤立。國際刑事法院（International Criminal Court）發布逮捕令，讓他無法前往許多地方，包括莫斯科當局視為盟國之處。

十年前，蒲亭在北愛爾蘭舉行的八大工業國集團（G8）峰會與其他領導人拍攝「全家福照」。（圖／美聯社）

十年前，蒲亭在北愛爾蘭舉行的八大工業國集團（G8）峰會與其他領導人拍攝「全家福照」。（圖／美聯社）

僅僅10年前，蒲亭在北愛爾蘭舉行的八大工業國集團（G8）峰會上，站在當時的同僚—美國前總統歐巴馬、德國前總理梅克爾（Angela Merkel）和日本前首相安倍晉三中間。

但俄羅斯因2014年吞併克里米亞，而被踢出這個由加拿大、法國、德國、義大利、日本、英國和美國組成的集團。

今年G7峰會的照片可以看到來自同樣政府的領袖們，唯獨不見蒲亭身影。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1120522