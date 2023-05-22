財政部指出，將持續督促公股銀行確實遵循金管會訂頒金融資安行動方案2.0及各項資安法令規範，定期檢討資安策略、管理制度，擴增資安防護能量。

至於公股銀ESG倡議平台執行情況，財政部統計，截至去年12月底，公股金融事業已完成 ESG倡議平台所訂短期具體執行方案，包含全數簽署赤道原則，簽署並導入氣候相關財務揭露（TCFD）架構，七家公股銀行發行綠色債券六檔計60億元、社會責任債券一檔計10億元、可持續發展債券八檔計110億元，合計180億元。

為督促公股事業負責人配合政府政策，依據「財政部所屬公股事業負責人績效評鑑實施要點」，要求公股金融事業配合ESG倡議平台短中長期目標，設定每半年達成計畫加以考核。金管會將對金融機構辦理永續金融評鑑作業，倘事業未來獲評鑑績優或有具體特殊成效，財政部將審酌給予加分。

財政部也針對公股銀金融韌性表示，目前九家公股銀行相關金融韌性指標（包括資本適足性、槓桿比率），均符合主管機關所訂標準，並透過調整風險性資產結構、提升手續費收入占比、發行無到期日非累積次順位債券、增加普通股權益第一類資本等因應策略，持續強化金融韌性。

財政部強調，基於股權管理立場，將持續關注公股銀行風險承擔能力及國際競爭力，並督請公股銀行應即時掌握主管機關相關監理措施，配合主管機關辦理監理壓力測試，以強化公股銀行金融韌性。