台灣高鐵提醒，因應疏運期間人潮眾多，除了可透過「T-EX行動購票」App（內含智慧語音訂票功能）、高鐵合作便利商店、網路訂票系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，提早購買各加開車次對號座車票外，各車次也配置2至8節不等自由座車廂。

其中，6月21、22日1297車次，以及6/25（日）1698、1296車次則實施10節對號座服務，即此4車次僅提供11、12車作為自由座車廂。

同時，為加強服務旅客，疏運期間部分夜間車次將超過日常末班列車時間，最晚至晚間0時30分抵達端點站，敬請旅客留意到站時間，並預先安排到站後之交通接駁，以確保行程順暢。台灣高鐵公司建議旅客於出發時一併購妥回程車票，或持悠遊卡、一卡通聯名卡（均需開啟自動加值功能），直接感應進站搭車，節省回程排隊購票等候時間。

此外，為配合6月17日調整補上班，台灣高鐵當日增開3班次北上列車，以服務通勤旅客需求，將併同端午節疏運於24日開放購票。

台灣高鐵表示，端午假期疏運期間，維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」，同時適用「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「20人以上團體」及「校外教學」等專案則暫不適用；旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢「購票資訊→購票優惠」。