今年大陸高等校校畢業生數量再創新高，但疫後經濟尚未完全復甦，加強監管力度下的互聯網、教育培訓行業也不斷縮減招聘，4月份16-24歲青年失業率創歷史新高，達到20.4％。據香港《星島日報》報導，一名碩士生投出100多份簡歷，換不來1個滿意的offer（錄取通知），弄得焦頭爛額。大批應屆生對就業感到焦慮，催生出大量求職輔導服務，收費從150至5000元（人民幣，下同）不等。

「2019年（學士）畢業的時候，找工作感覺非常輕鬆，同學們去的公司也比較可以。工作1年後我考上碩士，今年準備畢業，就明顯感覺到就業壓力。」在天津一間大學就讀會計專業的黃楚涵表示，她對疫情前後的就業變化感觸很深。

去年「秋招」（秋季招聘會）以來，楚涵投出100多份簡歷，只收到不足10個面試邀請，但直到現在都沒有一個滿意的offer，感覺非常受挫。大陸應屆生主要通過一年2次的大型校園招聘會入職各大企業，分別是9-11月的「秋招」，和次年3-4月的「春招」。

根據大陸人社部數據，今年大陸高校畢業生將達到1158萬人，數量再創新高，意味著就業競爭愈發激烈。楚涵稱，她的求職目標是上海企業的市場分析崗位，期望薪資在稅前1萬元人民幣左右，「只屬於行業普通水平，但競爭已經非常激烈」。她歎氣說道，「那段時間面試真的是焦頭爛額，前一天要準備到很晚，然後就毫不誇張，說夢話都是面試的內容。」

除了畢業生數量眾多，就業難的重要原因還在於經濟尚未完全復甦，去年疫情依然衝擊各行各業，求職市場僧多粥少，部分企業甚至出現縮招情況。楚涵說，她關注的一間上海諮詢公司去年春招有對外招聘，「我本來想著看一下今年的情況，但今年就完全沒有開，我覺得他們在縮減人力。」

除此之外，往年吸納就業大軍的互聯網、教培等行業，經歷監管風暴後，招聘明顯降溫。在楚涵的求職經歷中，「像銀行、國企這種回應還多些，但互聯網大廠是根本沒有機會。」她的一位同班同學「實習開始得比較早，而且有5大段互聯網公司的實習經歷，但秋招只收到了一個offer」。

楚涵的經歷代表了不少文科、商科畢業生的求職困境，但理工科應屆生就業同樣不理想。在985高校就讀計算機科學的本科生朱敏敏表示，「今年形勢的確很不好，我今年春招開始找工作，投了6、70份簡歷，幾乎沒有回應，還有小公司的HR拿我刷KPI。我的同學，從2月到現在也沒有找到，而且今年平均薪資也遠不如往年，差大概4、5萬。」

大批應屆畢業生對就業感到焦慮，催生出不少求職輔導服務。報導稱，此類服務包括職業規畫諮詢、簡歷修改、面試輔導、教授談薪技巧等，有的甚至能夠「全程陪跑」，陪伴求職者從投遞簡歷直至斬獲offer。大部分從業者是擁有多年招聘經驗的HR、行業人員、留學仲介公司等等，不過服務質量良莠不齊，收費差異很大，從150至5000元不等。