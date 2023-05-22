第76屆世界衛生大會（WHA）21日起於瑞士日內瓦舉行，台灣未獲邀請。對此，全球已有跨越五大洲、逾70個國家的行政及立法部門等，共超過6000人次各界國際友人聲援台灣。總統府今天表示感謝，也呼籲世界衛生組織(WHO)儘速接納臺灣的參與，讓臺灣能夠為全球的健康福祉，貢獻強勁的力量。

外交部發言人劉永健表示，我國秉持「專業、務實、有貢獻」原則，推動參與WHO及WHA的訴求，廣獲全球各界肯定。

他說，直到第76屆WHA開議前夕，全球已有跨越五大洲、逾70個國家的行政及立法部門、醫衛專業團體、智庫學界、公民社會等，共超過6000人次各界國際友人，以個別或聯合行動，透過公開發言、致函、發表聲明、進洽、通過決議或法案、國會質詢、發表影音、遊行、全球社群媒體串聯等多元且具創意的方式，展現各國政府高層乃至草根力量對我國參與WHO及WHA的支持。

此外，我國友邦持續堅定幫助我國，今年12個具有WHO會員國身分的友邦均向WHO秘書處提交「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」提案，要求以「補充項目」（supplementary item）列入本屆WHA全會議程

包括瓜地馬拉總統賈麥岱、聖文森總理Ralph Gonsalves、聖克里斯多福及尼維斯副總理Geoffrey Hanley及馬紹爾群島共和國外貿部長柯布雅等友邦高層也公開發聲力挺台灣；友邦駐日內瓦代表團組成的「台灣之友集團」並聯合致函WHO幹事長，重申支持我案的堅定立場。

此外，劉永健指出，理念相近國家支持力道一年比一年增加，過去幾周有更多國家透過外交部長長、衛生部長等高階官員公開言論，以及雙邊與多邊聯合聲明或聯合新聞稿為我國聲援，展現益發強勁的助我作為。

各國國會方面，也有跨國、跨黨派一致挺台立場，美國聯邦眾議院外交委員會日前通過支持台灣國際參與的法案、德國國會連續第二年通過支持我國以觀察員身分參與WHA及WHO的決議，以及捷克參議院首度通過決議支持我國參與WHO等國際組織都是明顯例證。其他多國立法部門、歐洲議會及各地區「福爾摩沙俱樂部」等也都以多元方式公開為我聲援。

他說，反映支持台灣參與WHA已是各國民意的展現。民間力量也是支持台灣參與的重要助力，全球各地的僑團、國際醫衛專業組織，以及我國醫衛專業團體等，紛紛透過各種創意方式，進行社群媒體串聯的活動，獲得全球熱烈響應。展現台灣作為國際社會一股良善力量，驅動各國仗義助我的正面循環。

劉永健指出，國際社會支持台灣參與WHA的力道顯著增長，足證各國更加認識台灣參與WHO的重要性與急迫性，尤其台灣國際參與持續遭到中方無所不用其極的惡意打壓，中國甚至聲稱照顧台灣人民健康的謬論，更使全球各界體認必須接納台灣參與WHO。

外交部呼籲WHO實踐其「全民均健」（Health For ）的憲章宗旨與精神，並傾聽各方支持台灣參與WHO的呼聲，儘速接納台灣平等、有尊嚴參與WHA以及WHO所有會議、活動及機制。

針對友邦、全球多國及各界接連表達支持台灣參與WHO及WHA，總統府發言人林聿禪今天也表示誠摯感謝。她說，台灣作為國際社會中積極並負責任的一員，在公衛領域當中，更是不遺餘力的透過醫療衛生專業對全球衛生做出貢獻，而2300萬的台灣人，更有權享有與世界上所有人民一樣的健康權益，不應該被排除在WHO等全球健康體系之外。

林聿禪進一步表示，台灣參與WHA，不僅攸關全體國人的健康權益，更是全世界衛生和防疫體系不可或缺的一環。呼籲WHO實踐其「全民均健」（Health For All）的憲章宗旨與精神，儘速接納台灣的參與，讓台灣能夠為全球的健康福祉，貢獻強勁的力量。