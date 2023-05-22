北部一所私立高中的陳姓男老師去年晚自習時，見女學生A走出教室上廁所，竟上前牽住A女的手，還擁抱且意圖親吻A女，事後A女深感不舒服向校方反映，全案才曝光。法院審結，依性騷擾罪，處陳男有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。

判決書指出，陳姓男子任職於北部一所私立高中，與A女為師生關係，2022年3月某日晚自習期間，陳男見A女走出教室準備前往廁所，便靠在廁所旁邊與A女聊天，期間趁機對A女牽手、觸摸及摟抱腰部。

A女嚇得花容失色後，被陳男帶到樓梯間擁抱，甚至陳男還拉下口罩意圖親吻A女，A女急閃避後離開現場，因事後深感不適且厭惡，便向校方提出反映與申訴，同時報警處理，全案才曝光。

法院審理時，陳男否認犯案，稱僅有牽A女的手並扶腰，還有向對方訴說自己最近壓力比較大，但法官勘驗A女證詞及監視器畫面等證據，勘認陳男罪嫌，法表示，陳男不尊重A女身體自主權，趁A女不注意之際作出性騷擾行為，兼衡犯後不認罪等情狀，依成年人對少年犯性騷擾防治法第25條第1項性騷擾罪，處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。