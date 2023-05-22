鳳梨中的鳳梨酵素可促進排便、助消化，有醫師表示，小時候他吃壞東西拉肚子時，吃了鳳梨罐頭後，腹瀉就停止，他原本不解原因，近來醫學研究發現，鳳梨酵素可大幅減少細菌毒素，因此可治療細菌性的腹瀉，堪稱天然抗生素。

基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫師錢政弘在其臉書表示，小時候，他與家人吃壞東西腹瀉時，他與家人吃了一、兩片鳳梨後，就不再腹瀉。他表示，鳳梨富含纖維及鳳梨酵素，理應是促進排便和幫助消化，而不適合於腹瀉時食用，且腹瀉時應禁吃甜食以免症狀加劇。他原本不解鳳梨止瀉的原因，但一項醫學研究讓他得知鳳梨的止瀉機轉。

他說明，根據刊載於2021年醫學期刊《營養期刊》（Nutrients）的一項研究，鳳梨酵素有治療細菌性腹瀉的效果，例如霍亂弧菌與大腸桿菌是細菌性腹瀉的常見菌種，其分泌的外毒素是腹瀉的主因。

他表示，鳳梨酵素可透過2個機轉減少腹瀉，第一是抑制毒素產生的訊號傳遞路徑來減弱毒素的作用；第二是鳳梨酵素能改變腸黏膜上特定「糖蛋白接受器」的連結點、阻止大腸桿菌附著於腸壁上。因此鳳梨酵素可以減少35%-62%細菌毒素，可說是天然的抗生素。

但他也強調，並非所有腹瀉都是細菌引起的，也不是所有的細菌性腹瀉吃鳳梨都有效，吃鳳梨減緩腹瀉是臨時且適合在「輕症」時使用，民眾若遇嚴重腹瀉，仍應就醫治療。