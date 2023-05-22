民進黨立委陳歐珀遭質疑與詐騙集團im.B關係匪淺，昨已宣布退選。台北市議員顏若芳今秀出台北市長蔣萬安與im.B詐騙案嫌疑人陳正修合照，要求蔣對受詐騙民眾道歉，詢問是否要辭職以示清白？蔣萬安僅強調，民眾在選舉期間要求合照他不可能拒絕，也不會一一詢問對方身分，真的不認識陳正修。

蔣萬安今赴台北市議會針對交通政策、財政紀律及預算排擠、長照政策、人口政策及疫後產業轉型方案）、台北上海城市論壇（雙城論壇）辦理情形與效益等案進行專案報告。

顏若芳質詢時秀出合照，質疑蔣萬安與陳正修是否有政治利益關係？是否也成為詐騙幫兇？並表示陳歐珀為此事退出選舉，蔣萬安一句話不認識實在沒道理，是否要辭職以示清白？或向受詐騙民眾道歉曾與陳正修合照，畢竟對方很可能拿著合照向民眾強調im.B可信度。

蔣萬安表示，他不認識陳正修，且選舉期間行程多，也有很多民眾上前合照，他不可能拒絕要求，並確認對方身分，強調顏若芳只拿一張照片，牽強指涉自己與陳的關係非常不妥，也相當不公平。

顏若芳直言蔣萬安就是不願意道歉，難道民眾看見合照而受詐騙，不甘蔣萬安的事？完全是民眾活該？蔣萬安強調，這是相當嚴肅的指控，顏若芳應該拿出具體事證。

市議員柳采葳則認為，蔣萬安必要時應說明清楚，別讓民進黨為了袒護自家人刻意抹黑其他人。