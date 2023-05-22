大同在今年3月公司董事會通過擬增加對精英持股，交易日期為今年3月9日至~2024年3月8日，於董事會通過後一年內交易總金額不超過新台幣25億元內，取得目的為長期投資；而精英在上周5月19日公告擬投資母公司大同的股票，於精英董事長鍾依文核准後一年內，交易日期為今年5月19日到2024年5月18日，交易總金額不超過1.8億元增加持股，主要目的為長期投資。

此外，大同上周也公告改派福華(8085)法人董事，新任董事為王光祥及洪奇昌；而經福華董事會於19日改選後，王光祥也取代原董事長王李榮，成為福華董事長並暫代總經理。

精英第1季稅後純益500萬元，雖較去年第4季轉虧為盈，仍較去年同期減少97.1%；第1季每股純益0.01元。

大同第1季合併營收新台幣111.2億元，較去年同期成長逾45%；單季淨利4億元，歸屬於母公司淨利4.5億元，每股盈餘0.2元，連續8個季度獲利。其重要子公司精英自去年10月起列入合併主體，今年第1季精英合併營收44.3億元，約占大同合併營收40%。