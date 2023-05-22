台中市大甲區新政路、慈德路等主要幹道年久失修，立法院副院長蔡其昌22日會勘。（蔡其昌服務處提供）

台中市大甲區新政路、慈德路等主要幹道，路面明顯沉陷年久失修，且人孔蓋與路面高低落差大，用路人安全堪虞。立法院副院長蔡其昌22日會勘，爭取中央前瞻計畫經費共4331萬元進行改善，確保當地行車及行人安全，提升大甲區道路品質。

蔡其昌表示，今天會勘爭取近4500萬元經費，將在大甲進行多條道路改善工程，此計畫除了將道路整平、孔蓋下地，讓用路人更加安全以外，也會進行人行環境的調整、增設人行道等一併處理，讓搭公車的民眾能夠行走於人行道上，避免人車搶道的險象發生。

蔡其昌說，這次主要針對日南慈德路、中山路及北堤東路外，也有大甲街上的三民路、德興路及新政路是由公所提報，他去中央爭取預算回來建設地方，預計年底能完工，希望讓大甲的鄉親有更平順、舒適的道路能夠使用，行人也能更安全。

市議員施志昌指出，今日再度召集各單位前來會勘大甲區多條道路，主要都是人口密集的住宅區、使用頻繁，這幾年副院長陸續爭取許多路平預算，包含去年進行的長安路等的主要幹道道路改善，也都是爭取營建署補助經費來進行，除了路平整建以外，在地方權責的畫設標線上也特別要注意，讓行車安全及人行環境的安全能夠獲得改善。

內政部營建署中區工程處隊長黃永興指出，今天會勘3件計畫為大甲區三民路、德興路及民權路道路改善工程，經費1896 萬元；大甲區慈德路、中山路二段及北堤東路道路改善工程，經費1970 萬元；大甲區新政路道路改善工程改善工程，經費為465 萬元，計畫總經費共4331 萬元，由中央營建署及地方政府各負擔50％經費。