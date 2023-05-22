李明珊日前受訪分享這半年的心境。（樓頂揪樓下提供）

未滿30歲的李明珊保有少女心。（樓頂揪樓下提供）

李明珊透露有段時間壓力大到鬼剃頭。（樓頂揪樓下提供）

李明珊回到台中設廠，繼續直播事業。（樓頂揪樓下提供）

李明珊對於前夫等問題都小心翼翼。（樓頂揪樓下提供）

李明珊暌違半年首開直播，營業額就高達3000萬。（樓頂揪樓下提供）

「直播天后」李明珊（丟丟妹）沉寂半年的時間，終於自創新品牌「樓頂揪樓下」，她與前夫王心正離婚後，從北部南下台中創業，租工廠也租房居住，沒想買房？她直言經濟壓力太大，沒有買房的打算，「每個月房貸加生活費40幾萬，壓力很重，不然又要鬼剃頭了」，坦言前些時候因為壓力，導致頭頂嚴重落髮。

她過去與王心正在新北購入2間房，都登記在李明珊名下，離婚後由她繼續繳交房貸，她說，2間房位於同一棟，高樓層的房屋價值6千萬元，是購買時就決定將來要留給兒子，所以即使離婚搬離，也不打算租賃，目前都固定每個月北上打掃整理。

離婚後有討論過頭期款問題？她表示，當初夫妻做同個事業，很難仔細劃分是誰的錢，「他同意房子給我，是因為他清楚那間要留給小孩」。擔心每月開銷太大的她，透露正在思考是否要販售較低樓層的房屋，「不想讓自己背太重壓力，正在尋找有緣人」。

她透露離婚後回去打掃時，發現家裡部分家電消失，事後才知道是王心正帶走，「有傻眼，後來問他，他說他那邊（新家）是空的」，有計算損失？她說都是身外之物，沒有什麼好去計較。過去有購買愛馬仕等精品的她，也提到目前凱莉包、柏金包都還在。

決定離婚後，李明珊強打起精神不讓自己落淚，唯有一次兒子的貼心舉動，讓她差點控制不住淚水，「我帶他去夜市，在幫他試鞋子的時候，他突然送我一束花說『媽媽你辛苦了，媽媽我不要玩具、禮物，你不要這麼辛苦的上班』」。

她笑說當時本來要哭出來，結果兒子突然說「走吧，去買禮物」，讓她忍不住破涕為笑。她也說，原本以為是姊姊教兒子說那些話，沒想到都是兒子想要買花、鼓勵她，讓她直呼很感動。