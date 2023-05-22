大陸就業形勢差，大批應屆畢業生求職屢屢碰壁，對就業感到焦慮。香港《星島日報》報導，在此大環境下，催生出不少求職輔導服務，一批求職仲介公司亦應運而生，他們在企業和學生之間「牽線搭橋」，以4000至1萬元（人民幣，下同）不等的價格，為學生有償提供實習機會，用以提升求職背景經歷。

「沒有經驗就找不到實習，沒有實習就找不到工作，這是一個死循環」，去年於美國某大學媒體研究專業碩士畢業的小王說。去年畢業前夕，她想回國實習卻遭遇疫情封控，萬般無奈之下只得接受男友建議，以4000元的價格購買了上海一家求職仲介推出的某韓國服裝品牌市場營銷線上實習項目。

小王表示，這份實習的主要任務是為該品牌製作一份「6·18購物節」直播策畫案。求職仲介將小王分配進一個6人小組，並為每組配備了一位據稱是品牌方工作人員的「導師」。在「導師」指點下，組員們需要在1個月內，合作完成前期的市場競品分析、網上問卷調查、消費者偏好分析，和後期的現場活動策畫、遊戲規則制定、直播流程排期，甚至連活動預算、海報製作等細節都要一一做完。「每周導師都會開會要求匯報進度」，小王說，「不過直到最後我們也不知道她是否真是品牌方的人」。

如今小王已順利入職了上海一家美妝公司的市場部。時隔半年多回想，她認為，這份線上實習確實在找工作時為自己增色不少，「起碼面試吹牛的時候有話可說」。

「為了幫助學生客戶找到好工作或獲得好的留學offer，我們會在一對一諮詢後為大家匹配適合的實習，這些實習都是支持用人單位背景調查的」，江蘇一家留學仲介工作人員表示，仲介公司一般會與金融證券公司、四大會計師事務所、管理諮詢等公司的項目經理合作，為學生提供按月收費的實習項目，價格在每月在8000元至1萬元。