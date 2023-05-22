稱「台南人沒眼睛」 侯友宜再道歉：用語不精準 12:052023/05/22 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜對一時用語不精準再次道歉。（王揚傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 【全程字幕】脫口「台南人沒眼睛」惹議 侯友宜正式致歉了：心情一急用語不精確 @ChinaTimes 訂閱影音： 中時新聞網 國民黨總統參選人侯友宜在網路節目為落選的台南市長的謝龍介抱不平，稱「台南人沒眼睛、沒福氣」。對此，侯友宜昨晚在臉書道歉，今（22）日再度公開道歉，表示「對用語不夠精準，衷心的道歉」，但他疼惜台南的心永遠不變。 侯友宜說，前幾天剛好有個機會跟龍介兄同台，龍介兄談到台南這幾年重複遇的事情，我們都用沉重的心情、疼惜台南人的心來看待，所以當時心情一急，用語不是很精準，所以對用語不夠精準，衷心的道歉，但是疼惜台南的心永遠不變，最重要的，我們期待大家都能夠為台南市這塊土地並肩作戰，讓台南市有大發展。 #侯友宜 #謝龍介 #台南市 #眼睛 #精準 也許您會感興趣 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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