【全程字幕】脫口「台南人沒眼睛」惹議 侯友宜正式致歉了：心情一急用語不精確 @ChinaTimes ​

國民黨總統參選人侯友宜在網路節目為落選的台南市長的謝龍介抱不平，稱「台南人沒眼睛、沒福氣」。對此，侯友宜昨晚在臉書道歉，今（22）日再度公開道歉，表示「對用語不夠精準，衷心的道歉」，但他疼惜台南的心永遠不變。

侯友宜說，前幾天剛好有個機會跟龍介兄同台，龍介兄談到台南這幾年重複遇的事情，我們都用沉重的心情、疼惜台南人的心來看待，所以當時心情一急，用語不是很精準，所以對用語不夠精準，衷心的道歉，但是疼惜台南的心永遠不變，最重要的，我們期待大家都能夠為台南市這塊土地並肩作戰，讓台南市有大發展。