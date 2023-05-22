鍾麗緹是著名的性感女神，以美豔外型、前凸後翹的火辣身材，穩坐美魔女寶座，她日前更大方在鏡頭前卸妝，擦掉眼睛和臉上的厚重妝容，脂粉未施的鍾麗緹皮膚白皙、氣色佳，素顏反而看起來更年輕，絕佳狀態看不出已是52歲的熟女。

鍾麗緹在微博拍下卸妝全程，頂著精緻妝容的她，手拿化妝棉在臉上猛擦，鍾麗緹大方卸下唇妝、眼妝，接著清潔臉部、敷面膜，還勤勞地擦保養品、按摩、頭皮保養，只見脂粉未施的鍾麗緹肌膚依舊光滑，甚至白到會發光，保養有術的她臉上不見歲月痕跡、沒皺紋，模樣超凍齡。

鍾麗緹素顏超不科學，吸引網友討論：「皮膚狀態太好了吧」、「這個年紀有這個狀態，已經非常不錯了」、「這個脖子的狀態，就是比好多三、四十歲的強」、「好精緻啊，我30歲比她差遠了」、「真的是保養得超級好啊」。

其實，鍾麗緹樂於接受新事物，心態年輕的她不時曬出熱舞影片，卻遭酸民攻擊年紀和身材，對此，鍾麗緹不但沒翻臉，反而還大方回應：「我的心態永遠都是22歲呀！自己很開心，這是最重要的」，她高EQ說：「假如我們每天關在家裡封閉自己，那多沒有樂趣」，鍾麗緹還大器說，願意教網友如何每天開心，這樣子才會保持年輕。