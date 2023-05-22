高雄警方將在燕巢、仁武、鳳山、大寮、林園5行政區建置闖紅燈科技執法，將於26日正式上線。圖為仁武區鳳仁、澄觀路口科技執法。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄警方將在燕巢、仁武、鳳山、大寮、林園5行政區建置闖紅燈科技執法，將於26日正式上線。圖為仁武區澄觀、水管路口科技執法。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄用路人注意！高雄市警方針對燕巢、仁武、鳳山、大寮、林園易闖紅燈以及易肇事路口，建置「租賃式闖紅燈科技執法」，減少用路人闖紅燈違規造成意外發生，將於26日正式上線。警方指出，科技執法設備，並非以取締為目的，主要為導正駕駛人錯誤的行車觀念，並遵守各項交通規則；闖紅燈違規，據道交條例可開罰1800至5400元罰鍰。

警方指出，燕巢、仁武、鳳山、大寮以及林園地區，共有8處路口常有駕駛闖紅燈違規，並且為易肇事路口。經多次現地會勘後，決議建置「租賃式闖紅燈科技執法」，以委託廠商用租的方式，不僅節省維護成本等行政資源，還能增加路口闖紅燈照相執法設備、提高易肇事路口執法涵蓋範圍。

建置8處路口如下：燕巢區深水里深水路(仁愛之家前東向西；岡山區)、仁武區高楠公路／八德二路(北向南)、仁武區澄觀路二段／水管路三段 (北向南)、仁武區鳳仁路／澄觀路(南向北)、鳳山區鳳松路／曹謹路／博愛路」(北向南)。

另外還有大寮區鳳林三路／萬丹路(北向南)、大寮區大寮路（188市道）／和發路（機車道東向西）、林園區鳳林路二段與林園北路（北向南）；今日起至25日為宣導期，26日正式上線取締。

警方指出，目前高雄市如三民區民族一路／建工路口、小港區沿海二路／世全路口、左營區大中二路／華夏路口等182處建置闖紅燈科技執法，待26日8處路口正式上線，將增加至190處，盼藉由科技執法助力下，降低道路交通事故發生率。

警方表示，建置科技執法設備，非以取締為目的，主要為導正駕駛人錯誤的行車觀念並遵守各項交通規則，呼籲駕駛人務必遵守交通標誌、標線、號誌指示，闖紅燈者，將依《道路交通管理處罰條例》，處以新台幣1800至5400元罰鍰。