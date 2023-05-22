大陸女星高圓圓和趙又廷結婚9年，育有一女Rhea，家庭生活幸福和樂，17日夫妻倆低調現身機場，互動自然又甜蜜，讓網友看了都稱羨不已，如今他們被大陸媒體拍到帶著女兒一家三口現身機場，然而，趙又廷為了不讓女兒被拍到，臨走前還向粉絲揮手說：「跟到這裡就可以了，寶寶在那邊」平和的語氣讓網友直呼「好溫柔」。

趙又廷一家三口被大陸媒體拍到現身機場，影片中可見趙又廷發現有粉絲在旁拍照時，他先是請保母先帶女兒離開，隨後便與高圓圓上前與粉絲打招呼，最後在臨走前不忘提醒粉絲「跟到這裡就可以了，寶寶在那邊」。

然而，影片曝光後，網友看到後紛紛留言「好幸福」、「他們就是低調地幸福著，小R好可愛！」也大讚趙又廷相當溫柔，且處理方式相當好，既可以保護家人，提醒方式也沒有讓粉絲感到不舒服。

事實上，趙又廷與高圓圓先前低調現身機場，兩人打扮相當休閒並戴著鴨舌帽和口罩，當中可見已經43歲的高圓圓保養得宜，且臉超小的她，雖一大半的臉都被口罩遮住，只露出一雙大眼睛，但美貌依舊；此外，過程中小倆口十指緊扣牽著手，不時邊聊天邊笑看向對方，讓網友羨慕不已「美好的一對夫妻」、「廷哥對老婆真有講不完的話」、「結婚九年依舊熱戀期」。