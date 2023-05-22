全球金融市場動盪，財訊傳媒董事長謝金河以「投資一定要在匯率升值的國家」為題在臉書發文指出，過去10年，土耳其里拉、阿根廷披索及南非幣可能是全球三大弱勢貨幣，他以好友移民南非的案例為例，這10年來南非幣貶值200%，若當年前進南非，如今再換回新台幣，投資的錢將縮水剩原本的1/3。

謝金河分享最近朋友要前往南非，他順便看一下南非幣，結果嚇了一大跳，南非幣在不知不覺中已經貶值到19.519兌一美元。以前他跟朋友討論南非幣時，台幣兌南非幣大約1兌4，現在只剩1.57，也就是南非幣正不斷的貶值，如果往前推十年，南非幣兌美元匯價是6.526，10年來南非幣貶值200%，「如果當年進南非換成南非幣，現在換回新台幣，原來投資的錢，只剩下三分之一。」

除了南非，謝金河表示，現在全球最慘的國家，阿根廷也是其中之一，這十幾年來，阿根廷披索的貶值令人嘆為觀止，2009年阿根廷披索是3.78兌一美元，現在貶到232.884價位。他提到，阿根廷的民眾搶換美元，沒有人相信披索，面對將近200%的通膨，政府使盡全力都找不到解藥，而現在國家外匯存底只剩42億美元，已經漸枯竭，政府又出怪招要使用人民幣替代美元，看來是國家告急的表態。

「另一個很慘的是土耳其，2011年土耳其里拉是1.386兌換一美元，現在大幅貶值到19.819，10年換的里拉，現在已經剩下不到十分之一。」謝金河指出，里拉一直跌，通膨不斷升高，這次總理艾爾多安第一次沒有過半，還要進行下一次投票，土耳其經濟已經病入膏肓。

謝金河說，過去10年，土耳其里拉、阿根廷披索及南非幣可能是全球三大弱勢貨幣，這些年南非保本、高收益基金在台灣熱賣，卻引發許多糾紛，弱勢貨幣是主要原因。