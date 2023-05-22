中國汽車工業協會公布，今年首4個月，大陸汽車品牌銷量排名前十位的企業集團銷量年增3.8％，而國內汽車銷量排名前十位的企業集團銷量則年減3.6％。新能源汽車銷量成長快速，排名前十位的企業集團銷量年增58.6％。

中國汽車工業協會統計分析，2023年1至4月，大陸汽車品牌銷量排名前十位的企業集團銷量合計為684.6萬輛，年增3.8％，佔汽車銷售總量的83.1％，低於上年同期2.6個百分點。

中新網報導，上述十家企業中，與上年同期相比，比亞迪、奇瑞和北汽銷量增速明顯，呈兩位數成長；一汽、長安和吉利較去年同期小幅成長，其他企業呈不同程度下降。

同期，大陸國內汽車銷量排名前十位的企業集團銷量合計為582.2萬輛，較去年同期下降3.6％，較1至3月收窄12.7個百分點，佔汽車銷售總量的84.8％，低於上年同期1.8個百分點。

上述十家企業中，與上年相比，比亞迪、北汽、華晨寶馬銷量增速實現正成長；吉利和一汽銷量增速較1至3月由負轉正，其他企業呈不同程度下降。

同期，新能源汽車銷量排名前十位的企業集團銷量合計為188.7萬輛，較去年同期成長58.6％，佔新能源汽車銷售總量的84.9％，高於上年同期8.4個百分點。

上述十家企業中，比亞迪銷量繼續在高基數上維持高增速，理想汽車年增速最顯著。