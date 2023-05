俄羅斯稱「解放」烏東城鎮巴赫姆特(Bakhmut),烏克蘭則不斷打槍,烏軍昨(21)日強調仍在郊區作戰,坦承控制的區域「不太重要」,但待局勢轉變,能讓烏軍重新攻進市區,甚至包圍城市。

俄羅斯傭兵組織瓦格納稱拿下烏東小城巴赫姆特。

綜合路透社、美聯社報導,俄羅斯傭兵組織瓦格納集團(Wagner Group)究竟是否真的「解放」巴赫姆特?俄烏雙方各執一詞。烏克蘭地面部隊指揮官瑟爾斯基(Oleksandr Syrskyi)昨日在Telegram發文強調,烏軍仍在郊區作戰,坦承控制巴赫姆特「不重要」的區域,但當情勢轉變,堅守這些區域能讓烏軍攻進市區,他更稱,在郊區的烏軍逐步向俄軍推進,愈來愈接近對巴赫姆特的「戰術包圍」。

瑟爾斯基的說法也與烏克蘭國防部副部長馬里亞爾(Hanna Maliar)昨日稍早的發言相呼應,她稱烏軍已「半包圍」巴赫姆特,有機會殲滅敵軍,她說烏軍目前仍在防衛巴赫姆特的工業、基礎設施,並且控制能夠俯瞰城市的部分高地。

烏克蘭武裝部隊21日公布巴赫姆特被轟炸的慘況。(圖/路透社、烏克蘭武裝部隊提供)

目前無法證實俄烏哪一方的說法屬實,華府智庫戰爭研究所(Institute for the Study of War)20日的情報分析指出,即便瓦格納稱巴赫姆特淪陷的說法屬實,他們的勝利只具有象徵意義,因為瓦格納在東巴赫姆特占據的最後幾個街區不具有戰術或作戰重要性,沒有讓俄軍獲得有利於作戰的重要地形以繼續進攻,也沒有讓俄軍獲得重要陣地,以對抗烏軍反攻。

戰爭研究所引述俄烏消息人士指出,烏軍仍在巴赫姆特的北翼及南翼作戰。

■為何即便戰略價值不高、死傷慘重,烏軍仍要死守巴赫姆特?

美聯社指出,這座戰前人口僅8萬的小鎮對雙方來說,象徵意義大於戰略意義,衡量烏軍成功與否,主要取決於他們讓俄軍陷入停滯的能力,烏軍的主要目標是在長達1500公里的前線上盡量消耗俄軍資源及士氣。

在巴赫姆特作戰的特種部隊指揮官梅熱維金上校(Yevhen Mezhevikin)表示,「主要想法是讓他們筋疲力盡,然後進攻。」

烏克蘭總統澤倫斯基21日澄清巴赫姆特未淪陷。

■疑認巴赫姆特失守 澤倫斯基重申未淪陷

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)昨日在廣島與拜登進行場邊會談前,面對記者提問時疑似承認巴赫姆特已經失守,他後續澄清,明確表示「巴赫姆特至今尚未被俄羅斯占領」。

他當日稍早被問道巴赫姆特是否仍在俄軍掌控之中、俄羅斯宣稱已經淪陷時表示,「我認為沒有,但你必須理解那裡什麼都沒了,他們毀了一切…今天巴赫姆特只存在我們心中了,那個地方什麼都沒有,只有土地,還有許多俄羅斯屍體。」

這番話引發外媒一陣混亂與困惑,認為他疑似承認巴赫姆特淪陷。