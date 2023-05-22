與imB詐騙案涉嫌人合照 張善政解釋了

im.B涉嫌詐騙吸金25億元，該案也引發政治風暴，民進黨立委陳歐珀宣布退選，桃園市長張善政22日也被爆曾與im.B關係人、「馥康生醫」董事長陳正修合照。張善政表示，選舉過程拍照無數，根本就不可考，沒必要提出一張照片就看圖說故事，至於馥康是否和綠營交情匪淺，讓綠營政治人物自己去澄清。

im.B吸金案主嫌曾國緯是馥康生技總經理，而馥康生技董事長是陳正修，陳正修同時也是寰宇資通公司負責人，因陳正修曾與多名政治人物合照，一一被揭露引發質疑，其中包括桃園市長張善政。

「我實在是想不起來！」張善政說選舉期間的合照應該有幾千張起跳，不管是這次市長選舉還是上次他跟韓國瑜搭檔參選正副總統的選舉，沒辦法確定是哪一次選舉所拍，他強調選舉過程拍照無數，根本就不可考，也很難過濾跟拒絕合照，強調自己真的不認識。

張善政說，任何政治人物都知道，選舉過程裡面接觸這麼多人，提出一張照片來就說怎麼樣，「我覺得真的是沒有必要！」至於馥康是否和綠營的關係匪淺，他覺得就讓綠營政治人物自己去澄清，任何政治人物如果過去跟這些人有什麼交往、認識情況，交代清楚就好了。

市府新聞處長羅楚東則指出，呼籲涉及爭議的政治人物誠實面對，不要七拼八湊轉移焦點。綠營人士跟誰友好，他們自己最清楚，誠實向外界說明，不要再轉移焦點了。