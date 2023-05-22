為何做愛完會想哭？性學博士許藍方日前遇到有網友提問「做愛會哭，是高潮的哭，還是面對真實自己的哭？」她指出兩種答案都有可能，一種生理上的反應，一種則是心理上的，都是很正常的，每個人的狀況不一樣，但她認為有哭是好事。

許藍方在YouTube頻道解釋，高潮後想哭可能是因為荷爾蒙變化的情緒波動，甚至有些人會憂鬱，所以「後戲」很重要，也有人會因為沒辦法高潮或荷爾蒙波動導致心情不好，但陷在情緒中沒辦法客觀分析哭的原因，只會覺得為什麼做愛完會想哭。

許藍方表示，另一種是心理上面對真實的自己而哭，當與伴侶間的性事覺得美好、讓人享受，可能因為感動產生想哭的感覺；反之，也會因為與想像中不同，覺得自己被侵犯，高潮不見得是真的快樂，導致難過想哭。

許藍方說，做愛會哭確實有些是生理上的反應，有些不見得是，但面對最真實、脆弱的自己想哭落淚是正常的，最重要的是願意面對自己是好事。