美國4月消費者物價指數（CPI）符合市場預期，年增率由5.0％微幅降至4.9％，扣除食物和能源，核心CPI年增率由5.6％小幅降至5.5％，不過4月CPI月增率為0.4％，漲幅高於3月的0.1％，核心CPI月增率也維持在0.4％。另外，聯準會本月初升息1碼至5～5.25％，並暗示可能暫停緊縮循環，以5／14芝加哥利率期貨來看，目前市場確實已預期6月聯準會維持目前基準利率的機率高達82.3％，不論從CPI、或是聯準會決策偏好的觀察指標核心PCE，都仍在目標數值的兩倍以上，以上種種論點，都一再呼應聯準會主席鮑爾曾提到的，通膨正在降溫，但路徑不會一帆風順，

此外，台灣主計處5／10公布受雇員工薪資調查狀況，今年1月至3月全體受雇員工總薪資為新台幣70,543元，較去年同期成長2.36％，然而同期間通膨指數年增率為2.6％，代表實質總薪資反而衰退0.23％，也就是說受薪階級的薪水依舊趕不上通膨。

王素珍表示，如果投資人希望能透過投資來降低通膨對於資產的侵蝕，富邦美國通膨連結公債指數基金就是一檔後升息時代的最佳標的，除了升息暫緩、有利於債券本身的價格外，長期來看，美國通膨連結公債對抗通膨的特性，相較於美國一般公債更能夠有效對抗通膨，適合長期投資作為核心資產。目前已成立的「富邦美國通膨連結公債指數基金」，是台灣境內第一檔TIPS基金，投資人可至各大銷售通路申購。