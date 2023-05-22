瑞銀最新報告指出，就算去年全球央行的黃金購買量已經達到1078公噸，創下1950年以來的最高紀錄，但今年此現象仍保持強勁，進而推高黃金價格。專家分析，美國凍結俄羅斯外匯儲備的決定，將對全球央行的策略與行動造成深遠影響，黃金價格上漲也代表美元相當疲弱，甚至出現去美元化跡象。

Business insider報導，2022年的黃金購買量達到2021年的450公噸的2倍以上，目前今年第一季的購買量為700公噸，雖然不如去年的數據，但依然遠高於歷史平均的500公噸。

瑞銀在報告中提到，由於地緣政治風險上升，預料全球央行的購買趨勢將持續下去。瑞銀分析指出，美國在俄烏戰爭後凍結俄羅斯的資產，將對全球央行的行動產生長期影響，許多國家希望降低對美元的依賴，避免成為西方制裁的軟肋。

主要買家包括印度、大陸及俄羅斯等國家，他們皆想要取代美國成為金融系統中的主導者，亦或想避開以美國為首的西方國家制裁。金價今年以來已經上漲超過8%，預測今年底每盎司將達到2100美元，到明年3月可能會漲至2200美元。

瑞銀提到，除了地緣政治風險之外，美元疲軟、經濟衰退風險升高及債務上限危機都是造成黃金價格難以回落的原因，「黃金與美元有高度負相關性，由於黃金價格不斷上漲，接下來我們預測未來6至12個月美元將出現另一波的疲軟。」