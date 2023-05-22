今年以來標普500指數上漲9%，這主要由一些最重磅級的成分股所推動，其中幾檔便是這波AI狂潮的主角。在微軟力捧、OpenAI公司創造的聊天機器人ChatGPT爆紅後，AI題材便如野火燎原，一發不可收拾。

DataTrek Research共同創辦人Jessica Rabe表示，五大科技股微軟、谷歌母公司Alphabet、輝達、蘋果和臉書母公司Meta Platforms是今年以來推升標普500指數的主力，美股約25%～50%的漲幅要歸功於熱到發燙的AI題材。

法國興業銀行（Societe Generale）最近對20檔最受AI相關ETF基金歡迎的個股進行分析，結果發現這些基金管理的總資產今年就大幅增長近40%。如果將這20檔股票從標普500指數中剔除，該指數的漲幅將縮水約10個百分點，也就是今年以來是下跌的。

法國興業銀行美國股票策略部門主管Manish Kabra表示，AI概念股獲得最強勁的回報，「作為一個長期的題材，當然，它極具吸引力」。

AI的發展熱潮也讓分析師對隨之而來的營收機會、生產力改善和獲利潛能垂涎不己。高盛策略師估計，生成式AI可以提高生產力，這項技術普及後，標普500指數成分股的利潤可望在10年內提升約4個百分點。

在面臨升息恐導致經濟衰退和美國債限危機等眾多阻力之際，投資人對AI發展的樂觀情緒為美股帶來支撐。在題為「ChatGPT會阻止美國經濟衰退嗎」的報告中，德銀策略師Jim Reid表示：「我們強烈認為AI將改變世界」。

這波AI狂熱帶動一些股票飆漲。以市值計美國第二大企業微軟今年來股價上漲32%。該軟體巨頭因為和ChatGPT之母OpenAI合作以及運用AI改進Bing搜尋引擎而攻陷各大頭條。AI晶片大廠、美國市值排名第五大的輝達今年以來股價飆漲110%。

但過去的經驗告訴我們，在面臨價格泡沫時，即使是可能具有劃時代技術的股票也將不堪一擊，例如1990年代後期的網路泡沫化。 美國銀行全球研究部上周五發布報告指出，與數十年前網路股和這些年來比特幣等資產大得多的價格波動相比，AI股目前處於「初生兒泡沫」 （baby bubble），並警告過去的泡沫總以「貨幣寬鬆」開始、以升息結束。

儘管如此，仍有許多投資人認為AI不是稍縱即逝的狂熱。Baker Avenue Wealth Management首席策略師King Lip以「改變遊戲規則」來形容AI發展。其公司持有微軟、輝達和Alphabet股票。他表示，生成式AI如何驅動這些公司獲利增長的前途非常明確。