恆生科技股指數目前大漲2.40%，成分股普遍上漲，快手漲6.4%，漲幅最大；比亞迪電子跌0.6%，跌幅最大。
美團漲逾2%，其外賣平台KeeTa今天正式在香港上市。
醫藥和生技股強彈，藥明生物稍早前大漲7%，在藍籌股中表現最佳。阿里健康漲約5%，翰森漲近4%。
中資電力股亦表現亮眼，華潤電力將晉身藍籌股，目前上漲4.7%。華能、華電和中國電力同步走高。
儘管上周五美股回落，但周一香港恆生指數開高後震盪走高，盤中大漲1.38%，為19717.97點。國企股(H股)漲1.7%，為6704.37點。
恆生科技股指數目前大漲2.40%，成分股普遍上漲，快手漲6.4%，漲幅最大；比亞迪電子跌0.6%，跌幅最大。
美團漲逾2%，其外賣平台KeeTa今天正式在香港上市。
醫藥和生技股強彈，藥明生物稍早前大漲7%，在藍籌股中表現最佳。阿里健康漲約5%，翰森漲近4%。
中資電力股亦表現亮眼，華潤電力將晉身藍籌股，目前上漲4.7%。華能、華電和中國電力同步走高。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。