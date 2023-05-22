恆生科技股指數目前大漲2.40%，成分股普遍上漲，快手漲6.4%，漲幅最大；比亞迪電子跌0.6%，跌幅最大。

美團漲逾2%，其外賣平台KeeTa今天正式在香港上市。

醫藥和生技股強彈，藥明生物稍早前大漲7%，在藍籌股中表現最佳。阿里健康漲約5%，翰森漲近4%。

中資電力股亦表現亮眼，華潤電力將晉身藍籌股，目前上漲4.7%。華能、華電和中國電力同步走高。