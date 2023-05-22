南山人壽陽光通訊處經理柯怡如聚集力量，共同捐贈30台輪椅給童綜合醫院。（童綜合提供／陳淑娥台中傳真）

童綜合醫院副院長吳肇鑫致贈感謝狀。（童綜合提供／陳淑娥台中傳真）

童綜合醫院長期守護海線居民健康，而輪椅在醫院使用頻繁，每月借用量約2000人次。南山人壽陽光通訊處經理柯怡如號召同仁與親友聚集力量，共同捐贈30台輪椅給醫院，藉此服務行動不便的病人就醫。

處經理柯怡如去年號召善心人士捐贈100台輪椅給大台北地區幾家醫院，今年第一場捐贈活動從童綜合醫院開始，共募集30台的愛心輪椅，希望能讓愛從北開始延伸，傳遞到更多地區。

童綜合醫院副院長吳肇鑫強調，輪椅在醫院使用頻繁，目前每月借用量約2000人次，需要時常汰舊換新。感謝南山人壽陽光通訊處經理柯怡如以及所有善心人士慷慨捐贈，將小愛化為大愛，共同造就舒適的醫療環境，讓童綜合醫院持續照顧民眾健康。

柯怡如表示，童綜合醫院是海線最具規模的醫院，一直以來守護著海線居民的健康，讓民眾就醫無虞，今年度第一場捐贈就送到童綜合醫院，希望略盡心意幫助有需要的人。