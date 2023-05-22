民眾黨立委陳琬惠今（22）日召開記者會爆料，日前指控台鹽前董事長陳啟昱、民進黨全國黨代表李壯展及高雄市政府顧問林鶴堯等綠營權貴在高雄旗山的豪宅集體違法後，1個月過去只拆了部分建物，而她在這期間竟又收到綠媒大亨林崑海家族，涉嫌違法侵佔國有地的檢舉，質疑綠營權貴為何可以在高雄這麼有恃無恐，毫不避諱地蓋起圍籬將國有地圈入自家的莊園？

陳琬惠表示，4月時她陸續針對陳啟昱 、李壯展及林鶴堯等人的豪宅集體違法後，高市府稱已要求3周內完成拆除，如未改善就強制拆除，但時間過去1個月，她實際調查陳啟昱只拆了大門及右側建物，李壯展雖有工人持續在拆，但至今僅拆了大門，林鶴堯更只拆了屋頂，這些人顯然沒有把高雄市長陳其邁的3周期限放在眼中。

「難道有民進黨黨證，連違法豪宅都可以只拆半套？」陳琬惠加碼爆料，4月她揭露綠營權貴豪宅集體違法後，收到了新的檢舉，內容指林崑海的配偶於2019年取得旗甲段586地號之土地，並在2020年興建「農業資材室」後於2021年賣出，但該莊園的圍籬、步道、作物、觀景平台等設施，卻涉嫌侵佔經濟部水利署第七河川局所屬之旗甲段585地號之國有地，且根據高市府函文，該地號明明屬於「限作河段疏濬工程使用」，何以綠營權貴家族可以如此有恃無恐？毫不避諱地蓋起圍籬將國有地圈入自家的莊園？

陳琬惠直言，收到檢舉後她本半信半疑，不敢相信有人竟敢如此膽大妄為、藐視法令，但涉案的幾人政商關係都相當良好，監察院長陳菊曾是陳啟昱豪宅的座上賓，陳其邁曾到過李狀展家裡慶生，林鶴堯是陳其邁的金主，手握龐大媒體資源的林崑海家族，則是諸多綠營政治人物爭相巴結的對象，讓陳怒問「拆半套的違法豪宅什麼時候要拆完？難道碰到自己人就高高舉起、輕輕放下嗎？公權力執法可以碰到權貴就轉彎嗎？」

對此，高雄市農業局表示，3件先前已舉報的農地違規使用案，當事人都已在拆除中，本周就會拆除完畢，如未完成，市府將強制拆除；至於旗甲段586地號的違規使用，日前已一併查處，改善期間到5月27日，若屆時未改善，市府同樣會強制拆除。高雄市長陳其邁也重申，任何人標準都一樣，有關農地違規使用的部分，市府均依法開罰、限期改善，如未改善的話就依法拆除。