據《華爾街日報》報導，從中國幾大科技巨頭上一財季的財報來看，中國經濟的復甦情況喜憂參半，面向企業的經濟增長活動正在加速，而消費者支出依然疲軟。

電商巨頭阿里巴巴集團控股有限公司上周四公布，上一財季收入僅較上年同期增長2％，增幅低於分析師預期，凸顯了新冠疫情過後中國經濟復甦的疲軟態勢。阿里巴巴在紐約交易的股票周四收盤下跌5.4％。

阿里巴巴當季收入增長的主要驅動力來自國際電商、本地消費服務和物流業務。不過，作為阿里巴巴主營業務的國內電商業務銷售額同比下降3％。

阿里巴巴3月份宣布了該公司歷史上規模最大的重組計畫，將這個龐大的電商帝國拆分為6個獨立的業務集團，理由是需要提高組織效率。阿里巴巴上周四發布了幾項業務的分拆時間表，並披露了6大業務板塊董事會和首席執行官的詳細情況。

阿里巴巴的競爭對手京東集團股份有限公司上周披露的資訊顯示，其第一季收入同比僅略微增長。京東集團稱，當季零售業務因消費者信心仍然不振而受到影響。該公司表示，比起其他消費品，家用電器等大件商品的銷售疲軟。

在中國政府於去年12月取消大範圍封控和其他新冠疫情防控措施後，消費支出開始回升，但需求尚未完全恢復到疫情前的水平。

阿里巴巴首席執行官張勇表示，過去幾個月，大陸國內的消費正在逐步恢復，而消費信心和消費能力仍需進一步的動能。他說，與此同時，多個消費平台之間的競爭仍然非常激烈，大家都在尋求提供性價比更高的產品和服務來抓住增量需求。

遊戲和社交媒體巨頭騰訊控股有限公司以及搜尋引擎公司百度當季呈現出更明顯的上行趨勢。本周早些時候，這兩家高度依賴數位廣告業務的公司公布收入實現兩位數百分比增長。

騰訊第一財季銷售額創6個財季以來最快增速，網路廣告收入增速加快至17％。騰訊首席戰略官James Mitchell在上周三的財報電話會議上稱，汽車、電子產品等行業的消費需求仍不穩定，但為了推動銷售，廣告客戶依然很願意增加廣告開支。

百度上周二表示，旗下網路營銷業務已看到中國經濟整體復甦的積極影響。在去年連續4個財季下降後，該公司上一財季的網路廣告收入恢復增長。

中國國家統計局4月份公布，今年第一季的社會消費品零售總額同比增長5.8％，去年第四季為下降2.7％；該指標反應國內消費狀況。與此同時，中國政府公布的數據顯示，第一季的實物商品網上零售額同比增長7.3％，增幅低於2022年第四季度的13％。

經歷過去十年的高速增長後，中國科技巨頭所處行業的轉型剛剛開始。它們現在面臨監管環境收緊，競爭更激烈和經濟復甦乏力的局面。

為了應對上述情況，中國科技巨頭專注於削減成本和精簡業務，以提高盈利能力。

阿里巴巴計畫未來12個月內完全分拆其雲業務並完成上市。阿里巴巴董事會已經批准新零售業務盒馬(Freshippo)和物流子公司菜鳥(Cainiao)在未來6至18個月內尋求上市，並准許其國際電商業務尋求外部融資。

阿里巴巴稱已新設資本管理委員會，由張勇擔任主席，該委員會將決定上市、融資和分拆等事宜。阿里巴巴沒有具體說明潛在上市地點。

同樣，京東現已退休的首席執行官徐雷在上周的財報電話會議上宣布，該公司正進行重組，以打造更加扁平的層級和靈活的結構。

作為中國領先的雲計算服務商，阿里巴巴第一財季雲計算業務收入下降2％，一定程度是因為在中國取消防控措施後，新冠病例一度大增，導致項目延遲交付。阿里巴巴和騰訊都已宣布大幅降價以吸引合作夥伴。

百度和阿里巴巴正試圖借力生成式AI的這波浪潮。AI有望成為下一個技術性突破，並擴大雲計算行業的市場。

百度首席執行官李彥宏在與分析師的電話會議上說，百度正在利用3月份推出的AI聊天機器人「文心一言」來改善用戶流量和參與度，支持線上營銷收入增長。

阿里巴巴在4月發布了大語言模型「通義千問」。該公司表示，將向雲客戶開放雲端通義千問，並允許他們開發訂製的語言模型。阿里巴巴表示，到目前為止，已收到20萬用戶申請接入通義千問的測試請求。