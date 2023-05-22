新光金控旗下元富證券呼應5月25日「世界甲狀腺日」，與台灣甲狀腺醫護衛教暨健康促進協會、中華民國內分泌學會及台灣內分泌外科醫學會，共同舉辦「掌握先機 迎向甲上人生」甲狀腺講座。

20日講座現場，由台灣甲狀腺醫護衛教暨健康促進協會理事長諶鴻遠、中華民國內分泌學會理事長劉鳳炫、台灣內分泌外科醫學會理事長陳坤源，以及土城醫院新陳代謝科醫師陳思達、中山附醫醫學影像部醫師鄭凱倫與營養師李立慈共同出席分享。

元富證券舉辦免費健康講座，提醒國人關注甲狀腺健康。講座從各個不同主題切入，幫助國人遠離甲狀腺疾病威脅。並透過專業營養師傳遞健康飲食觀念，提升民眾對甲狀腺及生活飲食保健。

講座主題包括「甲狀腺的健康與功能異常」、「甲狀腺腫大與惡性腫瘤」、「甲狀腺結節健康大解密」，和「甲狀腺病患飲食須知」。主講醫師與營養師與聽眾互動積極，並現場解答民眾相關的疑惑與迷思，讓民眾認識甲狀腺疾病與提升自我健康概念。

諶鴻遠表示，甲狀腺是身體掌管新陳代謝的重要內分泌器官，常見的甲狀腺異常包括甲亢症、甲狀腺結節、自體免疫甲狀腺疾病。而甲狀腺癌也是國人常見發生的十大癌症之一，尤其女性更是高居第四位。甲狀腺異常的表徵有些明顯，有些甚為輕微，除了勿輕忽甲狀腺相關症狀，健檢也別忘了甲狀腺的存在。有異常不忘請醫生檢查，有些甲狀腺惡性腫瘤惡化其實就是延誤治療後的後遺症，甲狀腺疾病適時介入治療，多半都能得到良好控制甚至痊癒，繼續享受美好人生。

元富證券為國內首家設立創投並長期深耕生技醫療的證券商，更是生技業進入資本市場的最佳推手。元富在企業社會責任方面除金融教育亦長期投入生技醫療發展及癌症關懷議題。

元富證券於全球疫情最嚴峻之時，為第一家台灣證券商於其位在美國紐約時代廣場總部的電視牆刊登抗疫標語；在國內口罩一罩難求時，捐贈六千個兒童口罩予兒童癌症基金會，攜手抗疫守護癌童；更捐贈新台幣500萬元予輔仁大學附設醫院協助建置智慧醫療病房；連年與癌症希望基金會合作送愛到病房活動。元富證券發揮企業力量，持續向社會傳遞溫暖而堅定的正向力量。