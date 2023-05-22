黃天牧強調，在一個月多前，就已找金管會銀行局、保險局及證期局討論美債上限問題，經過分析認為，美債上限問題要審慎看待，但最終都是會解決，只是過程中市場難免會波動。

立委林楚茵在財委會質詢時指出，19日美國四大市場都收黑，外界都分析與美債可能違約有很大關聯，在2011年與2013年都曾有美債上限危機問題，台灣金融業對美曝險有11兆元，其中銀行業有3兆86億元，保險業有8兆6,816億元，證券則有2,016億元的曝險，若美債上限協商不順利，是否會衝擊台灣金融業？

黃天牧強調，金融業對美曝險金額中不是所有投資都是美國公債，據調查金融業投資美國公債中，6月到期的美國公債只有916億元，其中銀行是 905億元，保險是 10億元，而銀行、保險及證券投資的美國公債總額則是1兆3,000多億元。

黃天牧強調金管會亦有密切關注美債上限問題，一個多月前他就找三局討論美債上限的情況，三局共同分析大體上要審慎看待，但美國幾次發生債務上限問題，最終都會解決，在之前市場都會波動。