星展銀行消費金融處處長孫可基表示，疫後時代客戶對數位金融的使用需求日益增長，目前星展銀已有超過7成的基金交易和換匯等服務皆是透過數位通路完成。考量外國股票一直是財富管理客戶資產配置中的熱門投資標的之一，星展特別在網路銀行及行動銀行交易服務新增「外國股票／ETF線上交易」，讓客戶除了可於線上申購基金、債券、換匯外，也可以進行外國股票及ETF產品交易，享受更多元、便捷的一站式數位金融體驗，落實「生活隨興，星展隨行 」（Live more, Bank less）的品牌承諾。

星展表示，「外國股票／ETF線上交易」服務具備三大亮點，其一是千檔產品，輕鬆佈局，星展「外國股票／ETF線上交易」提供逾千檔以美元、港幣、日幣或澳幣計價之產品，包含知名國際企業股票、股票型ETF、債券型ETF等多元標的，並透過平台的報價走勢圖，幫助客戶定期檢視投資部位。

其二是行動下單，隨買隨賣，全球市場快速波動已成常態，為避免客戶錯失交易良機，星展「外國股票／ETF線上交易」提供24小時線上行動下單服務，且成功賣出的金額無須等到交割，當日即可立即轉做可運用資金，用來執行下一筆外國股票或ETF交易，極大化資金運用的彈性。

其三是長效交易，貼心提醒，針對想投資外國股票或ETF產品卻無法每天盯盤的客戶，星展「外國股票／ETF線上交易」也提供多日單交易服務，客戶不管是買進或賣出，皆能選擇設定最長14天的多日單交易。客戶除了可自行上網檢查委託狀態，如委託成交，也會在市場收盤後收到簡訊通知，方便又貼心。

星展表示，「外國股票／ETF線上交易服務」上線，即日起至今年6月30日止，凡於活動期間新開立本行外幣投資帳戶，或截至今年5月18日止一年內未於本行進行外國股票及ETF交易，且無外國股票/ETF庫存部位之新客戶，透過數位平台申購或贖回外國股票及ETF產品，皆享0％手續費優惠（全額回饋）。