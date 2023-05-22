中華民國自動機工程學會（SAE Taipei Section），為培育車輛人才舉辦「全國大專校院環保節能車大賽」已邁入第31屆，今年於彰濱鹿港車輛研究測試中心（ARTC）舉辦，吸引全台車輛相關科系精英師生組隊，達11校共17支優秀隊伍進入廠區賽道奔馳，爭取精神總錦標獎、車輛製作獎、最佳創意獎、動態競賽獎、最佳節能獎等總獎金超過50萬元獎項。

「全國大專校院環保節能車大賽」每年自9月起跑報名，隔年5月上場競逐，參賽的大三、大四學生自大一便跟著學長姊一同見習，在通過資格審查、試跑的考驗，並經過靜態與動態比賽，突破場地的限制順利完成比賽後獲得佳績。

學會理事長同時也是車輛中心董事長王正健表示，隨著環保節能意識提升，追求淨零碳排的訴求，環保節能車大賽的參賽車輛規格皆提升為全電驅動的環保車輛，理想的車輛不只是外觀造型設計炫麗，更要完善地整合電控、電機、電池，才能使車輛安全平穩的行駛。

王正健指出，各校學生們不僅需依學理進行書面的設計，也要親手從無到有打造自己專屬的車輛，透過師長的帶領與學長姐的經驗傳承，拉近學術與實務的距離，收穫良多。

今年賽事有多項創新，包含同國際車賽的排位賽制、豐富的「凹字形」賽道，增加左彎右拐與減速丘，考驗車輛的懸吊、轉向等底盤技術，更挑戰駕駛技巧；首度邀請氫能車隊同堂交流、高達10家企業單位設攤展示與招募、美食攤位和賽事直播，並且更開放民眾進場，讓師生與產業能一起共襄盛舉。

今年的環保節能車大賽獲得經濟部工業局、能源局，以及各企業、研究機構及公協會等26家單位力挺學生實務造車，支持本活動，並且，紛紛設置攤位與青年學子面對面的交流，讓學子能近距離的認識企業。

機車廠也提供最新電動車供體驗試乘，節能輪胎產業聯盟聯合設攤分享節能輪胎標誌分級知識，以及車輛中心電動自駕小巴WinBus也出動，透過專家的講解，讓青年學子一窺自駕車技術。

面對新能源趨勢，SAE學會也邀請到勤益科大冷凍空調與能源系及南台科大機械工程系，展示全新製作的氫能車，車輛設計不僅有酷炫的外殼與彩繪，內部搭載先進的氫能系統，十足展現學校的特色風格，為車賽增添趣味。