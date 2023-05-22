針對改裝車輛進行原地噪音檢測。（警方提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣竹南警分局最近接獲民眾陳情，常常有機車產生噪音擾民，警方19日夜間取締酒後駕車、無照駕駛及改裝噪音車輛等違規行為，當場取締5件交通違規，並針對3輛汽、機車進行原地噪音檢測，其中1輛不合格。

竹南警方協同主管機關苗栗縣政府環境保護局以及交通部公路總局新竹區監理所苗栗監理站，3方共同在竹南鎮環市路段實施聯合稽查。

警方指出，這次聯合稽查針對無照駕駛，以及車體擅自增、減、變更原有規格等相關交通違規攔檢取締共計5件，後續由監理單位入案管制改正情形，另針對改裝噪音車部分，現場共計稽查28部疑似改裝噪音車輛，其中針對3輛汽、機車進行原地噪音檢測，2輛合格、1輛不合格，後續由環保局製成書面紀錄，後續辦理裁罰及複檢事宜。

警方表示，未來將持續針對民眾反映改裝噪音車時段、路段，加強各項勤務作為，並配合主管機關實施聯合稽查，以改善車輛噪音擾民情事及維持交通秩序與安全。

竹南警分局呼籲駕駛人車輛應使用審驗合格之原廠配備，擅自改裝除了影響原有設計安全性能外，衍生之非法改裝、環境噪音問題均將依法受罰及改正，實為得不償失。