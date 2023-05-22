Ailee台北演唱會主視覺公開。（和協整合行銷提供）

被封為「韓國碧昂絲」、「韓國鐵肺歌后」稱號的李藝真（Ailee），相隔6年確定再度來台，主辦單位將在7月2日於台北國際會議中心舉辦「Ailee CONCERT IN TAIPEI」演唱會，除了與久違的台灣歌迷相見，更許願能趁空去逛夜市跟品嘗小籠包美味。

2012年出道的鐵肺女王Ailee，至今共演唱超過20多首韓劇歌曲，其中超過以近6000萬瀏覽次數的〈初雪般走向你〉這首作品成為她的超級金曲，而近期在夯劇《潘朵拉：偽造的樂園》以一曲〈GONE〉再次震撼螢幕前的觀眾，目前正在忙於錄製新專輯的Ailee，特別喬出空檔來台與歌迷們相見，也希望有機會可以讓大家聽到新作品。

去年11月起展開韓國9個地區的出道10周年紀念巡迴演唱會，直到今年1月底劃下完美句點，Ailee表示：「夢想已久的10周年演唱會像夢一樣過去了， 我好像無法忘記我們Aileean（粉絲名）和觀眾們傳達的熱情。」希望往後的10年、20年也能繼續為大家演唱。

出道年份跟韓國知名的音樂綜藝節目《不朽的名曲：傳說在歌唱》是同一年，同時也是該節目的常客並勇奪11次冠軍，官方公認的《不朽的女王》Ailee在電視劇OST主唱女王特輯中最終奪冠，並登上連續劇OST主唱女王的寶座。日前該節目播出第600集的時候，Ailee被問到獎盃都擺在哪裡，她透露為了展示這些獎盃，家中重新裝潢了一番，甚至為了放更多的獎盃還留下充足的空間，是個貨真價實的獎盃獵人

「Ailee CONCERT IN TAIPEI」演唱會將於2023年7月2日在台北國際會議中心演出，票價為4880元、3880元、2880元，門票預計在6月3日上午11點在年代售票系統正式開賣，更多活動相關訊息請洽「和協整合行銷」官方臉書專頁。